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Пушков: Отношение поляков к беженцам с Украины будет ухудшаться

Пушков: Отношение поляков к беженцам с Украины будет ухудшаться

Российский сенатор Алексей Пушков предрек ухудшение отношения жителей Польши к беженцам с Украины после ознакомления с результатами социологического опроса, в соответствии с которым 60% поляков сообщили о негативном отношении к украинским мигрантам.

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