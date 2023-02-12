Пушков: Отношение поляков к беженцам с Украины будет ухудшаться

Российский сенатор Алексей Пушков предрек ухудшение отношения жителей Польши к беженцам с Украины после ознакомления с результатами социологического опроса, в соответствии с которым 60% поляков сообщили о негативном отношении к украинским мигрантам.
Российский сенатор Алексей Пушков предрек ухудшение отношения жителей Польши к беженцам с Украины после ознакомления с результатами социологического опроса, в соответствии с которым 60% поляков сообщили о негативном отношении к украинским мигрантам.
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