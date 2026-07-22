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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис о возможном расширении ЧМ до 64 команд: «Давайте 100 команд тогда сделаем. Они просто издеваются над футболом и игроками. Кто выдержит такой марафон?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд.

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