Более 11 тысяч работников социальной сферы Новосибирской области отметили свой профессиональный праздник

В Новосибирской области более 11 тысяч специалистов обеспечивают социальное благополучие жителей региона в сферах соцзащиты и соцобслуживания населения, опеки и попечительства, отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, в том числе, детей.
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