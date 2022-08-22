"Тачка мощно полыхает": возгорание прямо сейчас на дороге во Владивостоке - видео

"Тачка мощно полыхает": возгорание прямо сейчас на дороге во Владивостоке - видео

Прямо сейчас во Владивостоке произошло возгорание автомобиля на проезжей части в районе улицы Выселковой.

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