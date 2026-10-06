Учёный-математик и преподаватель УдГУ Виталий Родионов скончался в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скончался Почётный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, преподаватель УдГУ Виталий Иванович Родионов.
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