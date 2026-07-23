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Калужские новости

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Отменён карантин по лейкозу коров в Кировском округе Калужской области

Отменён карантин по лейкозу коров в Кировском округе Калужской области

Карантин по лейкозу коров действовал в Кировском округе Калужской области с конца апреляОбнародован приказ комитета по ветеринарии при областном правительстве об отмене карантина по лейкозу коров в Кировском муниципальном округе Калужской области.

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