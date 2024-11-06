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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» забила 55 голов в первых 16 матчах сезона – это рекорд клуба

Команда тренера Ханси Флика разгромила «Црвену Звезду» (5:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В 16 матчах сезона-2024/25 во всех турнирах каталонцы забили 55 голов.

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