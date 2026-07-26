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Quotes Of The Week: Stuart Fails To Save The Universe, Big Brother, DWTS: The Next Pro, And More

Quotes Of The Week: Stuart Fails To Save The Universe, Big Brother, DWTS: The Next Pro, And More

This week's best lines come from Big Brother, Stuart Fails to Save the Universe, Dancing With the Stars: The Next Pro, and more!This week's best lines come from Big Brother, Stuart Fails to Save the Universe, Dancing With the Stars: The Next Pro, and more!.

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