Quotes Of The Week: Stuart Fails To Save The Universe, Big Brother, DWTS: The Next Pro, And More

This week's best lines come from Big Brother, Stuart Fails to Save the Universe, Dancing With the Stars: The Next Pro, and more!This week's best lines come from Big Brother, Stuart Fails to Save the Universe, Dancing With the Stars: The Next Pro, and more!.
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