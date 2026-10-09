Мемориальную доску Евгению Евстигнееву открыли на Никитском бульваре

Мемориальную доску народному артисту СССР Евгению Евстигнееву сегодня открыли на Никитском бульваре. Её установили в честь 100-летия со дня рождения актёра Доску разместили на здании, в котором на протяжении 18 лет жил артист.
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