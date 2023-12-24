Лукашенко позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в день рождения

Президент Белоруссии в честь дня рождения своего азербайджанского коллеги сделал телефонный звонок с поздравлениямиДнём 24 декабря Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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