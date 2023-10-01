Макгрегор рассказал о двух выходах из украинского кризиса

РИАМО - 1 окт. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что США могут либо признать поражение в украинском конфликте из-за вероятности эскалации, либо направить туда войска, сообщает РИА Новости.
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