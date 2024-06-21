У российских банков возникли проблемы с валютными свопами

Блокирующие санкции США против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) привели к остановке торгов свопами в долларах и евро, которыми пользуются банки для покрытия валютного риска, выяснил РБК.
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