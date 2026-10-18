Обновлено 18.10 в 18:02. Воздушные силы ВСУ заявили, что за ночь их средствами ПВО сбиты четыре крылатые ракеты «Калибр» и 289 беспилотных летательных аппаратов.
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