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Жоржиньо про 1:1 с Хорватией: «В этом красота футбола – в непростой ситуации вы продолжаете верить и бороться. Завтра подумаем, что можно улучшить – сейчас нужно прожить этот особенный момент»

Жоржиньо про 1:1 с Хорватией: «В этом красота футбола – в непростой ситуации вы продолжаете верить и бороться. Завтра подумаем, что можно улучшить – сейчас нужно прожить этот особенный момент»

Италия сыграла вничью в заключительном туре группового этапа Евро-2024 (1:1), сравняв счет на последней минуте добавленного ко 2-му тайму времени.

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