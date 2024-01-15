Бензема снова влип в скандал

Карима исключили из состава на сбор в Дубае — француз просто не приехал в команду. У Карима Бензема проблемы: француза исключили из состава на предсезонный сбор «Аль-Иттихада», потому что он пропустил несколько тренировок.
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