Более 80 взрывоопасных предметов обезвредили в Крыму пиротехники МЧС

17 января пиротехники Спецотряда ГУ МЧС России по РК провели очередную операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в районе трассы Алушта -Судак и под Феодосией, где в далекие военные годы шли ожесточенные бои.