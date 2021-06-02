Rimac будет предлагать 1914-сильный электрокар Nevera по цене $2,4 млн

После двух лет подготовки хорватская компания Rimac наконец объявила о начале массового производства электрических гиперкаров Nevera, способных разгоняться до «сотни» за 1,86 секунды при помощи четырёх электромоторов совокупной мощностью 1914 л.
После двух лет подготовки хорватская компания Rimac наконец объявила о начале массового производства электрических гиперкаров Nevera, способных разгоняться до «сотни» за 1,86 секунды при помощи четырёх электромоторов совокупной мощностью 1914 л.
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