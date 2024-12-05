В России не хватает врачей-генетиков - эксперт

В российских регионах не хватает врачей-генетиков. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача по медицинской части генетической клиники НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Лариса Минайчева «Несмотря на то, что у нас есть возможность проведения телемедицинских консультаций, эти потребности все равно не закрыты», - отметила Минайчева.