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  • Vitalich
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Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта

Первый канал вырезал из концерта, посвященного Дню защитника Отечества, песню «Русские», которую исполнила заслуженная артистка России певица Юта (Анна Осипова) вместе с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа.

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