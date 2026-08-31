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Происшествия

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В преддверии Дня знаний транспортные полицейские и железнодорожники провели профилактическую акцию на Курском вокзале в Москве

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу совместно с представителями Московской железной дороги и органов местного самоуправления провели масштабное профилактическое мероприятие в рамках акции «Безопасный транспорт».

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