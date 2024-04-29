В пасхальные выходные в Москве ожидаются заморозки

В Москве и области на пасхальные выходные, 4 и 5 мая, метеорологи прогнозируют слабые заморозки. Температура воздуха в районе столицы может опуститься ниже нулевой отметки, заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.