В пасхальные выходные в Москве ожидаются заморозки

В Москве и области на пасхальные выходные, 4 и 5 мая, метеорологи прогнозируют слабые заморозки. Температура воздуха в районе столицы может опуститься ниже нулевой отметки, заявила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
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