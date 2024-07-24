В Забайкальском крае сотрудники полиции и общественники продолжают посещать детские оздоровительные лагеря

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники побывали в «Ласточке». Один из руководителей отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Чите Наталья Зубакова и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите провели для ребят беседы о правилах поведения и соблюдения требований безопасности.