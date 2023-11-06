Запеченные бутерброды с фаршем индейки

Для приготовления бутербродов совершенно не обязательно быть поваром экстра-класса, кроме того, их приготовление не требует большого количества времени и физических усилий, ну и, конечно же, они замечательно утоляют голод, что тоже является их неоспоримым преимуществом.
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