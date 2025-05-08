Из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца появился черный дым В Ватикане не смогли избрать в первом туре нового Папу.
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Из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца появился черный дым В Ватикане не смогли избрать в первом туре нового Папу.
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