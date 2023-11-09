Под Астраханью возле переправы "Нива" скатилась в реку, погубив двоих рыбаков

Тела двоих взрослых мужчин были обнаружены в затонувшем в Ахтубе автомобиле. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Астраханской области Андрей Хегай, Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области начата процессуальная проверка по факту гибели двух человек на воде.