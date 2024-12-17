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Запасной вратарь «Локо» Мельничук получил 2 минуты штрафа, отбив шайбу, летевшую параллельно скамейке – арбитр объявил блокировку. СКА забил в большинстве и сравнял счет

«Локомотив» обыграл СКА (3:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  В середине второго периода при счете 2:1 запасной голкипер ярославцев Алексей Мельничук получил штраф за то, что отбил шайбу, летящую над площадкой параллельно борту.

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