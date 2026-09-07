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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА перехватил Олейникова у «Рубина» – хавбек не приехал на медосмотр казанцев и собирается в Москву (Иван Карпов)

ЦСКА пытается перехватить полузащитника « Крыльев Советов »  Ивана Олейникова  у «Рубина». Об сообщает « Чемпионат » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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