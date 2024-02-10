В Иркутске полицейские оказали помощь пожилому мужчине

«Сотрудники ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» оказали помощь пожилому мужчине.Вечером 22 января экипаж ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» в составе лейтенанта полиции Сергея Максимова и старшего лейтенанта полиции Сергея Милостных осуществлял патрулирование по улице Волжской областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии