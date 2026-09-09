«Эскалация-бинго»: израильтяне пытаются угадать следующий шаг Нетаньяху

Израильские улицы накануне парламентских выборов заполнили плакаты с критикой в адрес действующего правительства страны, стилизованные под игровое поле «бинго».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Проблема с запашк...
- Лавочку прикроют:...
- Лавочку прикроют:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым