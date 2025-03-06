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Врач Шляпошников дал советы, на что обращать внимание при выборе зубной пасты

Врач Шляпошников дал советы, на что обращать внимание при выборе зубной пасты

Оптимально для утренней чистки зубов использовать пасты для укрепления эмали и защиты от кариеса, а вечером отдать предпочтение пастам, направленным на заботу о дёснах, посоветовал в беседе с RT Наиль Шляпошников, врач — стоматолог-терапевт Европейского медицинского центра (ЕМС).

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