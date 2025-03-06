Врач Шляпошников дал советы, на что обращать внимание при выборе зубной пасты

Оптимально для утренней чистки зубов использовать пасты для укрепления эмали и защиты от кариеса, а вечером отдать предпочтение пастам, направленным на заботу о дёснах, посоветовал в беседе с RT Наиль Шляпошников, врач — стоматолог-терапевт Европейского медицинского центра (ЕМС).
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