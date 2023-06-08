В Екатеринбурге сотрудники полиции и общественники выявили алкогольную продукцию сомнительного качества

В Екатеринбурге 6 июня полицейскими были организованы проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции в сфере оптовой и розничной торговли, а также выявление каналов поступления в г.
В Екатеринбурге 6 июня полицейскими были организованы проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции в сфере оптовой и розничной торговли, а также выявление каналов поступления в г.
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