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В Екатеринбурге сотрудники полиции и общественники выявили алкогольную продукцию сомнительного качества

В Екатеринбурге 6 июня полицейскими были организованы проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции в сфере оптовой и розничной торговли, а также выявление каналов поступления в г.

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