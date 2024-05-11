Какой праздник 12 мая: Международный день медицинской сестры и День экологического образования Clickio12 мая в мире отмечают два важных события – Международный день медицинской сестры и День экологического образования.
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