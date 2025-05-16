"Русал": Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. Решение принято на заседании 15 мая 2025 года и будет представлено на обсуждение акционеров 26 июня 2025 года на общем собрании в Гонконге.
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