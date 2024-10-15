Уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода направил запрос на имя российской коллеги Татьяны Москальковой и призвал взять под контроль ситуацию с соблюдением прав таджиков в России.
Россия боролась с недругами и получила счет от друзей
Комментарии
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Виктор Гайдуков
В том, что мигранты и их защитники ведут себя неуважительно к Российским законам, Российским правоохранителям и к простым гражданам России виноваты мы сами. Кто мешал нам отменить законы регулирующие миграционную политику, которые были нам навязаны англосаксами и европейцами в девяностые годы? Кто мешал правоохранителям призвать к ответу продажных чиновников, которые за мзду не малую незаконно впустили в страну миллионы мигрантов? А кто нам мешал привлекать к ответственности следователей, прокуроров и судей, которые также за мзду позволили мигрантам безнаказанно нарушать Российские законы? А никто. Вот сами и виноваты. Бьётся с этой тёмной силой одинокий Бастрыкин и также одинокий депутат Государственной Думы Матвеев. А где остальные депутаты, а где правозащитники, а где другие наши народные избранники? Чего все ждут? Нежели пинка от .... А может быть кто-то хочет дождаться русского бунта? Вот и относятся к нам мигранты так, как мы того заслуживаем.
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3 час.
VG
Vasily Golov
Уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода,проверка подленности паспорта дело полиции и контроля.Жестокосердность к мигрантам стала нормой для суверенных государств.Читайте рассказы граждан России,убежавших в Грузию,Армению и страны Центральной Азии от мобилизации в 2022годуВы к ним были милосердны?Были при наличие денег привезенных.Кончились и Ты гражданин России долго задержался у нас.Езжай домой.За новой порцией денег.
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Зачем, к чему слушать эту обезьяну....дать ей банан и в клетку...
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1 час.
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