Россия боролась с недругами и получила счет от друзей

Виктор Гайдуков

В том, что мигранты и их защитники ведут себя неуважительно к Российским законам, Российским правоохранителям и к простым гражданам России виноваты мы сами. Кто мешал нам отменить законы регулирующие миграционную политику, которые были нам навязаны англосаксами и европейцами в девяностые годы? Кто мешал правоохранителям призвать к ответу продажных чиновников, которые за мзду не малую незаконно впустили в страну миллионы мигрантов? А кто нам мешал привлекать к ответственности следователей, прокуроров и судей, которые также за мзду позволили мигрантам безнаказанно нарушать Российские законы? А никто. Вот сами и виноваты. Бьётся с этой тёмной силой одинокий Бастрыкин и также одинокий депутат Государственной Думы Матвеев. А где остальные депутаты, а где правозащитники, а где другие наши народные избранники? Чего все ждут? Нежели пинка от .... А может быть кто-то хочет дождаться русского бунта? Вот и относятся к нам мигранты так, как мы того заслуживаем.