У украинской армии нет шансов на успех в противостоянии с Россией. Соединенные Штаты и Запад в скором времени предадут Украину, заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в беседе с РИА «Новости».
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