Того, что мы без них жить можем, причём жить хорошо, гораздо лучше, чем с ними, а они - нет. Того, что они сами, своими руками за 30 лет полностью развалили и разворовали "вторую Хранцию", а собственных граждан окончательно превратили в стадо злобных, завистливых селюков.
Знаете, чего они нам никогда не простят?
Комментарии
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Владимир Барышев
Гораздо важнее,чтобы мы им ничего не забыли и не простили!
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12 час.
леонид рыбаков
и не только им Если не хватает памяти на подлость друзей надо записывать на каменных обелисках на века
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9 час.
E
Elka
На кой нам их прощение?
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4 час.
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