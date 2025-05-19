Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тут уж такое дело, сами ввязались. Об инциденте с танкером Green Admire

Тут уж такое дело, сами ввязались. Об инциденте с танкером Green Admire

Мейстер Если предельно сжато суммировать то, что известно об инциденте с танкером Green Admire, задержанном в российских территориальных водах, то это явный и весьма аккуратный при этом намек Эстонии о том, что не стоит пытаться излишне ретиво вписываться в чужую для нее драку.

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