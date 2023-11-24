Искусственный интеллект против человека: так ли страшны новые технологии, как их рисуют?

По словам кухонных экспертов, генеративные модели искусственного интеллекта по образу ChatGPT могут уже в ближайшем будущем привести к вытеснению с рынка труда целого ряда профессий: от дизайнеров и копирайтеров до программистов и консалтеров.
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