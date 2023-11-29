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Nearby six-planet system locked in a 'rhythmic' orbit, researchers say

Nearby six-planet system locked in a 'rhythmic' orbit, researchers say

Researchers at the University of Chicago said Wednesday they have discovered a six-planet solar system in which the planets circle their star in a rhythmic beat that is precise enough that someone can set music to it.

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