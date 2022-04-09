У «Тампы» 4 поражения подряд и 10 – в последних 16 матчах

У «Тампы» 4 поражения подряд и 10 – в последних 16 матчах. Сегодня «Лайтнинг» уступили «Бостону» (1:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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