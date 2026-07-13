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Сын Вольффа одержал первую победу в картинге

8-летний Джек Вольфф – сын руководителя « Мерседеса » Тото и управляющего директора «Академии «Ф-1» Сьюзи – выиграл гонку в рамках четвертого этапа итальянской серии по картингу IAME.

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