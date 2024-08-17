Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО

Барма Лей

Лукашенко как то шантажировал Россию с целью получения финансовых средств в качестве компенсации за налоговый маневр,по моему в 2019г.То у него вопросов нет об объединении военных сил и единой стратегии.Он внутренне не видел совместного единого будущего с Россией,а сейчас просто на нём маска "доброго соседа".