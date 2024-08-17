© РИА Новости . Алексей Даничев Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи.
Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
Комментарии
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Барма Лей
Лукашенко как то шантажировал Россию с целью получения финансовых средств в качестве компенсации за налоговый маневр,по моему в 2019г.То у него вопросов нет об объединении военных сил и единой стратегии.Он внутренне не видел совместного единого будущего с Россией,а сейчас просто на нём маска "доброго соседа".
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2 час.
НТ
Николай Телюк
Картофельный папа,просто мразь....
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34 мин.
Аудрюс
Во блин! России еще и Беларусь потом освобождай! Сегодняшний нейтралитет Белоруссии гарантия того, что на нас не полетят беспилотники со строны Польши, Литвы...
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4 мин.
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