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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Почему россиянам не хватило картофеля? А севастопольцы ждут нового урожая

Почему россиянам не хватило картофеля? А севастопольцы ждут нового урожая

На заседании Министерства сельского хозяйства, посвященном отечественному картофелю и снабжению населения продуктами «борщевого набора», состоявшемся 27 мая, было отмечено, что посевные и посадочные работы идут согласно плану и с опережением предыдущего года, сообщил «Парламентской газете» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

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ВАЛЕРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ
Ну хватит уже врать.
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