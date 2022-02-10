Правда.ру

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • odyssey2006 odyssey2007
    В Вашингтоне и окрестностях погибнет не 170 тысяч, извините, а гораздо больше.Нобелевский лауре...
  • Александр Лисовский
    Последний раз был видно лишний или от холуйства.Попавший в больни...
  • алла стерлинг
    Ta еще идиотка! И это министр иностранных дел?! Похоже Британию пора зкрыть "на ремонт"...Посольство Британ...

Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна

Зрада: общежитие львовского госуниверситета назвали именем Моргенштерна

Скандально известный российский рэпер Алишер Валиев (он же Моргенштерн), которому запрещён въезд на Украину из-за попадания в список лиц, "угрожающих её нацбезопасности", как оказалось, для львовских студентов — кумир и пример для подражания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх