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Майкл Мэлоун о 3-й четверти против «Юты»: «Да, мы перестали играть, это был позор»

«Мы перестали играть, это был позор. Я прямо услышал, как мой отец на небесах, надеюсь он на небесах, говорит: «Вы все те же «Наггетс».

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