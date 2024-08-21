Видео: петербуржцы рассказали о занятии адаптивным спортом

Сегодня в городе 648 учреждений, которые реализуют программы по АФК Гребля, скалолазание, вейкборд, баскетбол, сноубординг, велоспорт, лыжи, танцы, керлинг, стрельба из лука, – более чем 30 видами адаптивного спорта занимаются в Петербурге 163 тысячи человек.