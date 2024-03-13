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CAR

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Международный бренд смазочных материалов Teboil на Фестивале Автоспорта «Дни Скорости на Льду Байкала» 2024

Международный бренд смазочных материалов Teboil на Фестивале Автоспорта «Дни Скорости на Льду Байкала» 2024

С 27 февраля по 2 марта в проливе Малое Море озера Байкал на специально подготовленной природной ледяной трассе, участники фестиваля осуществляли заезды с целью установить новые рекорды скорости и оставить след в истории.

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