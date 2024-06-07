Врач Ощепкова: ржавая вода может привести к ломкости и сухости волос

Ржавая вода имеет высокое содержание железа и других металлов, у нее свой характерный цвет и запах. Ее употребление для питья не рекомендуется из-за возможного воздействия на здоровье, она также оказывает влияние на кожу и волосы.
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