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Театр сатиры исполнил последнюю волю почетного президента Александра Ширвиндта

Театр сатиры исполнил последнюю волю почетного президента Александра Ширвиндта

Последнюю волю Александра Ширвиндта озвучили и пообещали исполнить в Театре сатиры.Сергей Газаров сообщил о том, какой была последняя воля Александра Ширвиндта, ушедшего из жизни актера и президента Московского академического театра сатиры.

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