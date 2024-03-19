Театр сатиры исполнил последнюю волю почетного президента Александра Ширвиндта

Последнюю волю Александра Ширвиндта озвучили и пообещали исполнить в Театре сатиры.Сергей Газаров сообщил о том, какой была последняя воля Александра Ширвиндта, ушедшего из жизни актера и президента Московского академического театра сатиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии