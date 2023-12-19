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Школьница из Нижнего Новгорода раскрыла подробности участия в «Перепой звезду»

Школьница из Нижнего Новгорода раскрыла подробности участия в «Перепой звезду»

Школьница Лиза Бурлакова выступала на одной сцене с певицами Нюшей и Миа Бойкой. Нижегородская девочка Елизавета Бурлакова из поселка Решетиха прошла множество испытаний в музыкальном шоу на Первом канале под названием «Перепой звезду».

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