Школьница из Нижнего Новгорода раскрыла подробности участия в «Перепой звезду»

Школьница Лиза Бурлакова выступала на одной сцене с певицами Нюшей и Миа Бойкой. Нижегородская девочка Елизавета Бурлакова из поселка Решетиха прошла множество испытаний в музыкальном шоу на Первом канале под названием «Перепой звезду».
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