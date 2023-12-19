Школьница из Нижнего Новгорода раскрыла подробности участия в «Перепой звезду»

Школьница Лиза Бурлакова выступала на одной сцене с певицами Нюшей и Миа Бойкой. Нижегородская девочка Елизавета Бурлакова из поселка Решетиха прошла множество испытаний в музыкальном шоу на Первом канале под названием «Перепой звезду».